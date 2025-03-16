Число погибших при ударах по Йемену увеличилось до 13

С осени 2023 года хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по судам, которые проходили через Красное море. Как заявляло движение, оно атакует суда, связанные с Израилем, в поддержку палестинского движения «Хамас». В январе стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня, после чего хуситы ограничили атаки. 12 марта движение пригрозило новыми ударами.