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Число погибших при ударах по Йемену увеличилось до 13

В Сане — столице Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах» (хуситы) — 13 человек погибли в результате авиаударов ВВС США. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Источник: AP 2024

«Число жертв американской агрессии выросло до 22. 13 из них погибли, еще девять ранены», — написал представитель министерства здравоохранения хуситов Анис аль-Асбахи в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против йеменских хуситов. Он обосновал решение тем, что движение занимается «пиратством, насилием и терроризмом».

Хуситы после назвали удары США «вопиющей агрессией против независимого государства» и «милитаризацией Красного моря», передает Al Jazeera. Там пообещали, что международное судоходство не будет подвергаться атакам со стороны Йемена.

С осени 2023 года хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по судам, которые проходили через Красное море. Как заявляло движение, оно атакует суда, связанные с Израилем, в поддержку палестинского движения «Хамас». В январе стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня, после чего хуситы ограничили атаки. 12 марта движение пригрозило новыми ударами.