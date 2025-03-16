ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене

В субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий против хуситов, подчеркнув, что нападки мятежников на американские корабли должны прекратиться немедленно. Кроме того, в своем заявлении Трамп призвал Иран остановить поддержку хуситов.