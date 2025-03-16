ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене

Американские вооруженные силы начали обширную операцию против мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщил представитель Центрального командования США.
Эта операция включает в себя серию целенаправленных атак на объекты хуситов, с целью защиты интересов США, сдерживания противостоящих сил и восстановления свободы судоходства, заявили военные источники.
В субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий против хуситов, подчеркнув, что нападки мятежников на американские корабли должны прекратиться немедленно. Кроме того, в своем заявлении Трамп призвал Иран остановить поддержку хуситов.
Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали жертвами ударов, нанесенных в субботу США и Великобританией по столице Йемена Сане.