Возвращение к практике призыва на военную службу является нереалистичным сценарием для Франции. Такое заявление сделал президент этой страны Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что Франция больше не имеет необходимой базы для такой формы пополнения армейских рядов.
«У нас больше нет базы, больше нет инфраструктуры… это абсолютно нереалистичный план», — сказал президент в интервью изданию Voix du Nord, добавив, что в ближайшее время в стране начнется информационная кампания по привлечению граждан на воинскую службу.
Франция планирует в течение десяти лет увеличить воинский резерв более чем в два раза — с 40 000 до 100 000 человек.
Ранее сообщалось, что в армиях НАТО пышно расцвела проблема: военные увольняются из-за недовольства зарплатами и бытом, а также из-за нежелания рисковать на фоне пропаганды о якобы планирующемся «нападении» России на страны НАТО или отправке военных альянса в зону боевых действий украинского конфликта.
Напомним, во Франции год назад начали обсуждать возвращение обязательной военной службы, которую Ширак отменил 27 лет назад.