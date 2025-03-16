Вучич заявил, что не собирается уходить в отставку на фоне масштабных протестов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен уходить в отставку на фоне разгоревшихся в республике масштабных протестов. Об этом Вучич сказал на пресс-конференции, которую он дал после произошедшего в субботу 15 марта всплеска беспорядков в Белграде.