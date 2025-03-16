Вучич заявил, что не собирается уходить в отставку на фоне масштабных протестов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен уходить в отставку на фоне разгоревшихся в республике масштабных протестов. Об этом Вучич сказал на пресс-конференции, которую он дал после произошедшего в субботу 15 марта всплеска беспорядков в Белграде.
Вучич также заявил, что в ходе протестов повреждено более ста принадлежащих сербским фермерам тракторов, а в Пионерский парк в Белграде заброшено более 60 взрывных устройств. Президент Сербии заверил, что все виновные в разрушениях будут привлечены к ответственности.
Напомним, пресс-служба сербской полиции заявляла о 107 тысячах человек, которые приняли участие в протестах. В то же время по данным армии Сербии митинг в Белграде собрал 88 тысяч человек.
Также Вучич заявил, что в ходе беспорядков в Белграде пострадали 56 человек и сообщил о 22 задержанных за различные правонарушения.
Все подробности о протестах в Белграде читайте в репортаже KP.RU.