Трамп назвал фейком данные, что Путин заставил Уиткоффа ждать его 9 часов

О том, что Уиткофф в российской столице провел несколько часов в ожидании, сообщал британский телеканал Sky News 14 марта без указания источников. Автор материала писал, что всего посланник Трампа находился в Москве 12 часов, ориентируясь на время публикации фотографий, когда кортеж Уиткоффа уехал и вернулся в аэропорт Внуково. В публикации говорится, что спецпредставитель прибыл в Москву около полудня, а Путин принял его только ночью, после восьмичасового ожидания.