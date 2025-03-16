Суд приостановил решение Трампа о депортации венесуэльцев по закону XVIII века

«Главный судья округа Колумбия Джеймс Боасберг одобрил введение временного запрета в 14 дней на депортацию в рамках закона пяти венесуэльцев, которые уже содержатся под стражей в иммиграционной службе и считают, что их хотят депортировать», — пишет агентство АР, добавив, что суд назначил дополнительные слушания по данному вопросу.