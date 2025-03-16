Суд приостановил решение Трампа о депортации венесуэльцев по закону XVIII века

Суд округа Колумбия в США принял решение отложить депортацию пятерых иностранцев, которую администрация президента Дональда Трампа запланировала осуществить на основании закона о военном времени от 1798 года. Речь идет о пятерых гражданах Венесуэлы.
«Главный судья округа Колумбия Джеймс Боасберг одобрил введение временного запрета в 14 дней на депортацию в рамках закона пяти венесуэльцев, которые уже содержатся под стражей в иммиграционной службе и считают, что их хотят депортировать», — пишет агентство АР, добавив, что суд назначил дополнительные слушания по данному вопросу.
Ранее эксперты пришли к выводу, что массовые депортации Трампа могут вызвать экономический шок в США, а также поставят под угрозу рост экономики и занятость граждан.
Также сообщалось, что Трамп ввел экстраординарные меры по депортации детей-мигрантов.
Тем временем Трамп собрался депортировать нелегалов в несуществующие страны: 337 человек должны вернуться в СССР.