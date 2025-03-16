В Гренландии прошли демонстрации против Трампа

В Гренландии прошли массовые демонстрации против предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по присоединению острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает местное издание Sermitsiaq.
В столице Гренландии Нууке в акции протеста участвовало около тысячи человек. Манифестация также состоялась в городе Сисимиут, где на плакатах участников можно было увидеть лозунги на английском языке, такие как «Янки, идите домой» и «Мы не продаемся».
Лидер партии Demokraatit («Демократы») Йенс-Фредерик Нильсен, чья партия одержала победу на недавних выборах в парламент, отметил единство жителей в вопросе аннексии.
Ранее Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США должно произойти, поскольку это необходимо для международной безопасности. Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, отметил, что не хочет втягивать альянс в вопрос о присоединении острова.