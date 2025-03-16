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Хуситы пообещали ответить на авиаудары по Йемену

Движение «Ансар Аллах» отметило, что организация готова «использовать эскалацию для в ответ на другую эскалацию».

Источник: Аргументы и факты

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ответит на авиаудары, нанесённые США и Британией по Йемену, сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление указанной организации.

«Агрессия не останется без ответа», — говорится в обращении политбюро движения.

В заявлении организации также отмечается, что вооружённые силы хуситов готовы «противостоять эскалации эскалацией».

Напомним, 15 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал приступить к «решительным и мощным» действиям в отношении «Ансар Аллах». После этого американские военные объявили о начале обширной операции против движения.

Боевая авиация США и Британии нанесла удары по йеменской столице Сане. По данным минздрава в правительстве, сформированном «Ансар Аллах», в результате ударов, нанесённых по городу, погибли как минимум 13 человек.