Хуситы пообещали ответить на авиаудары по Йемену

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ответит на авиаудары, нанесённые США и Британией по Йемену, сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление указанной организации.
«Агрессия не останется без ответа», — говорится в обращении политбюро движения.
В заявлении организации также отмечается, что вооружённые силы хуситов готовы «противостоять эскалации эскалацией».
Напомним, 15 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал приступить к «решительным и мощным» действиям в отношении «Ансар Аллах». После этого американские военные объявили о начале обширной операции против движения.
Боевая авиация США и Британии нанесла удары по йеменской столице Сане. По данным минздрава в правительстве, сформированном «Ансар Аллах», в результате ударов, нанесённых по городу, погибли как минимум 13 человек.