Госдеп США: Марко Рубио провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым

«Государственный секретарь Марко Рубио говорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь проинформировал Россию об операциях военного сдерживания со стороны США против поддерживаемых Ираном хуситов», — сказано в релизе.