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Госдеп США: Марко Рубио провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым

Госсекретарь США и глава МИД России обсудили восстановление контактов между странами.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Об этом информирует пресс-служба Госдепа США.

Сообщается, что Рубио проинформировал Лаврова о ходе военной операции США против хуситов, которую Вашингтон проводит на территории Йемена.

«Государственный секретарь Марко Рубио говорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь проинформировал Россию об операциях военного сдерживания со стороны США против поддерживаемых Ираном хуситов», — сказано в релизе.

Также Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили дальнейшие действия по восстановлению контактов между РФ и США.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в субботу 15 марта сообщил, что отдал приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене.

После этого военные США нанесли удары по городу Саада — административному центру одноименной провинции на северо-западе Йемена. Эти территории находятся под контролем мятежников — движения хуситов «Ансар Аллах». Ударам подверглись расположенные в Сааде военные объекты хуситов.