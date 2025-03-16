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Молдова будет перенимать опыт Греции в сфере туризма

Глава Минкульта Молдовы обсудил с греческими специалистами развитие туризма в стране.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Министр культуры Молдовы Серджиу Продан в Афинах встретился с министром туризма Греции Ольгой Кефалогианни, с которой обсудил возможность сотрудничества и обмена опытом между ведомствами двух стран.

«Греция — успешный пример освоения своего туристического наследия, этот обмен опытом имеет важное значение для продвижения Молдовы как привлекательного направления для греческих и иностранных туристов. Мы обсудили развитие таких видов туризма, как винный, культурный, гастрономический и оздоровительный», — сообщил Продан.

Глава Министерства туризма Греции заявила о заинтересованности в активизации двусторонних отношений и предложила организовать ряд совместных культурных мероприятий и обмен передовым опытом в области туризма.

«Культура и туризм — это мосты между народами. Греция открыта для обмена опытом и изучения новых путей продвижения туристических направлений в Молдове», — сказала Кефалогианни.

Продан пригласил свою греческую коллегу посетить Молдову в июне, когда будет проходить фестиваль DescOperă. Кроме того стороны обсудили участие Молдовы в Международном кинофестивале в Салониках и разработку совместных туристических маршрутов.