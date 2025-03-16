Молдова будет перенимать опыт Греции в сфере туризма

«Греция — успешный пример освоения своего туристического наследия, этот обмен опытом имеет важное значение для продвижения Молдовы как привлекательного направления для греческих и иностранных туристов. Мы обсудили развитие таких видов туризма, как винный, культурный, гастрономический и оздоровительный», — сообщил Продан.