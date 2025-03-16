Лавров поговорил по телефону с Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные шаги по улучшению российско-американских отношений. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Рубио и Лавров обсудили результаты недавних встреч в Саудовской Аравии и пришли к соглашению о необходимости продолжить усилия по восстановлению взаимосвязей между двумя странами.
Во время разговора Рубио также рассказал Лаврову о начале американской военной операции против йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», поддерживаемого Ираном. Госсекретарь подчеркнул, что атаки хуситов на американские военные и торговые суда в Красном море не останутся без ответа и будут рассматриваться как недопустимые.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал приступить к «решительным и мощным» действиям в отношении «Ансар Аллах». После этого американские военные объявили о начале обширной операции против движения.