Лавров поговорил по телефону с Рубио

Во время разговора Рубио также рассказал Лаврову о начале американской военной операции против йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», поддерживаемого Ираном. Госсекретарь подчеркнул, что атаки хуситов на американские военные и торговые суда в Красном море не останутся без ответа и будут рассматриваться как недопустимые.