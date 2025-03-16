Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай заключил с Украиной сразу два торговых соглашения

Китай и Украина подписали два торговых соглашения, сообщило издание Sohu. Первый договор предусматривает сотрудничество в сфере поставок сельскохозяйственной продукции, а второй касается водных ресурсов.

Источник: Life.ru

«Китай расширяет каналы поставок, чтобы снизить зависимость от нестабильных партнёрств», — говорится в сообщении.

По информации источника издания, Пекин заинтересован в расширении географии импорта продовольствия на фоне торговых ограничений со стороны Вашингтона. В публикации отмечается, что Китай рассматривает диверсификацию поставок как способ уменьшить зависимость от нестабильных рынков и укрепить продовольственную безопасность. При этом подчеркивается, что соглашения продиктованы исключительно экономическими расчётами и не направлены против России.

А ранее стало известно о козырях Китая в торговой войне с США. Поднебесная уже остановила закупку американской древесины и скоро может пойти на другие схожие шаги.