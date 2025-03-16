Китай заключил с Украиной сразу два торговых соглашения

По информации источника издания, Пекин заинтересован в расширении географии импорта продовольствия на фоне торговых ограничений со стороны Вашингтона. В публикации отмечается, что Китай рассматривает диверсификацию поставок как способ уменьшить зависимость от нестабильных рынков и укрепить продовольственную безопасность. При этом подчеркивается, что соглашения продиктованы исключительно экономическими расчётами и не направлены против России.