Ульянов засомневался в необходимости размещения миротворцев на Украине

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказал сомнения по поводу намерений Лондона и Парижа отправить «миротворцев» на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он задался вопросом, почему именно европейские страны считают, что их миротворцы более подходящие для этой ситуации, чем, например, представители стран Глобального Юга, и поставил под сомнение необходимость вообще направлять кого-либо.
«Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга? Конечно, если в миротворцах на Украине есть необходимость (что сомнительно)», — отметил Ульянов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы могут отправить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия РФ. Он уточнил, что среди «ключевых точек» рассматриваются Киев, Львов и Одесса.