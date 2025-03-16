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Ульянов засомневался в необходимости размещения миротворцев на Украине

Постпред РФ прокомментировал намерения Лондона и Парижа отправить своих военных на Украину.

Источник: Аргументы и факты

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказал сомнения по поводу намерений Лондона и Парижа отправить «миротворцев» на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он задался вопросом, почему именно европейские страны считают, что их миротворцы более подходящие для этой ситуации, чем, например, представители стран Глобального Юга, и поставил под сомнение необходимость вообще направлять кого-либо.

«Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга? Конечно, если в миротворцах на Украине есть необходимость (что сомнительно)», — отметил Ульянов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы могут отправить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия РФ. Он уточнил, что среди «ключевых точек» рассматриваются Киев, Львов и Одесса.