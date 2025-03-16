Израиль продолжит переговоры с ХАМАС, требуя освободить 11 заложников

Власти Израиля продолжат переговоры с палестинским движением ХАМАС, требуя освободить 11 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газе, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.
Соответствующее поручение дал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Кроме того, Израиль будет добиваться возвращения тел половины погибших пленников.
Отмечается, что указанные решения были приняты на правительственном совещании, которое состоялось 15 марта после того, как палестинское движение объявило о готовности освободить одного заложника и передать израильской стороне четырех погибших.
Напомним, 9 марта ХАМАС обозначил три ключевых требования для начала обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе. Эти условия включают проведение обмена, полный вывод израильских войск с территории палестинского анклава и предоставление гарантий того, что боевые действия не возобновятся.
Позднее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии после того, как израильская сторона объявила о прекращении поставок электроэнергии в Газу. Представитель палестинского движения Иззат ар-Ришк отметил, что такие действия противоречат ранее достигнутым договоренностям и нормам международного права.