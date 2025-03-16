Израиль продолжит переговоры с ХАМАС, требуя освободить 11 заложников

Напомним, 9 марта ХАМАС обозначил три ключевых требования для начала обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе. Эти условия включают проведение обмена, полный вывод израильских войск с территории палестинского анклава и предоставление гарантий того, что боевые действия не возобновятся.