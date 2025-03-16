В Британии объяснили, почему Россия не доверяет инициативе США о прекращении огня

Аналитик также отметил два крупных случая, когда договорённости не возымели успеха. Он напомнил о Минских соглашениях, которые Киев даже не собирался соблюдать и использовал лишь для подготовки армии, а также о Стамбульской сделке, сорванной в апреле 2022 года европейскими лидерами.