NYT: Трамп пока не одобрил масштабную операцию против хуситов

Согласно плану, разработанному советниками по национальной безопасности, авиаудары по арсеналам хуситов, многие из которых находятся глубоко под землей, могут продолжаться несколько недель. Однако Трамп, который во время предвыборной кампании обещал избегать новых военных вмешательств, пока не одобрил более агрессивную стратегию, которая могла бы лишить хуситов контроля над севером Йемена.