NYT: Трамп пока не одобрил масштабную операцию против хуситов

Согласно плану, разработанному советниками по национальной безопасности, авиаудары по арсеналам хуситов, многие из которых находятся глубоко под землей, могут продолжаться несколько недель. Однако Трамп, который во время предвыборной кампании обещал избегать новых военных вмешательств, пока не одобрил более агрессивную стратегию, которая могла бы лишить хуситов контроля над севером Йемена.
В субботу вечером телеканал Al Masirah сообщил, что подконтрольная хуситам Сана подверглась ударам с воздуха. Позже Трамп заявил, что отдал приказ начать военные действия против движения «Ансар Аллах». По информации телеканала Al Hadath, обстрелу в Сане подверглись штаб-квартира Высшего политического совета хуситов, склады с оружием и командные центры повстанцев. США также нанесли удары по объектам йеменских мятежников в провинциях Саада, Дамар и Эль-Бейда.
По последним данным, жертвами ударов по Йемену стали 19 человек.