В США заявили, что Киев упустил шанс на мирное разрешение конфликта

Дэвис отметил, что страны Запада не рассматривали варианты завершения или предотвращения конфликта на его начальных этапах. По его словам, Россия с начала конфликта нацелена на его дипломатическое урегулирование. После каждого отказа со стороны Украины РФ лишь усиливала свои позиции, дополнил Дэвис.