Россия всегда стремилась мирно урегулировать конфликт, отметил экс-полковник США.
Конфликт на Украине мог завершиться, если бы украинская сторона не отклонила несколько мирных инициативы России. Об этом сообщил бывший полковник США Дэниел Дэвис.
«В 2022 году Украина отказалась от мира, не приняв нейтральный статус. Затем сделала аналогичный выбор в 2023 и 2024 годах, и снова отказалась в 2025 году. Украина действительно хочет мирного решения?», — заявил экс-полковник на YouTube.
Дэвис отметил, что страны Запада не рассматривали варианты завершения или предотвращения конфликта на его начальных этапах. По его словам, Россия с начала конфликта нацелена на его дипломатическое урегулирование. После каждого отказа со стороны Украины РФ лишь усиливала свои позиции, дополнил Дэвис.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о 30-дневном прекращении огня. Однако он добавил, что перемирие в текущих обстоятельствах будет выгодно Украине. Он также подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в получении гарантий и конкретных разъяснений относительно того, кто будет осуществлять контроль за соблюдением условий перемирия, передает «Национальная служба новостей».