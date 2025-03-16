The Telegraph узнала, что у Запада нет конкретики по войскам на Украине

Макрон говорил, что Франция «не готовится к отправке войск» на Украину, но Стармер выражал готовность разместить там британских военных, а также авиацию. Идею о европейских миротворцах на Украине поддержал президент США Дональд Трамп, участиа Вашингтона в миссии глава государства отверг. Но он отметил, что размещение должно быть в приемлемой для всех сторон форме.