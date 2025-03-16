Рубио назвал неуместным вопрос журналистов о доверии Путину

Напомним, в начале марта глава Госдепартамента США заявил, что в Белом доме хорошо понимают, что Путин будет для Вашингтона непростым партнером на переговорах, однако американская администрация собирается прояснить позицию Москвы по урегулированию кризиса на Украине. Рубио напомнил, что диалога между Россией и Соединёнными Штатами не было уже три года.