Рубио назвал неуместным вопрос журналистов о доверии Путину

Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции назвал неуместным вопрос журналисту, который касался доверия президенту РФ Владимиру Путину, и отказался отвечать на него.
«Я считаю такой вопрос неуместным», — сказал глава ведомства.
По словам Рубио, в международных отношениях ключевую роль играют конкретные шаги, а не общие слова о доверии. Госсекретарь подчеркнул, что важны только действия.
Напомним, в начале марта глава Госдепартамента США заявил, что в Белом доме хорошо понимают, что Путин будет для Вашингтона непростым партнером на переговорах, однако американская администрация собирается прояснить позицию Москвы по урегулированию кризиса на Украине. Рубио напомнил, что диалога между Россией и Соединёнными Штатами не было уже три года.