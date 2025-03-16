В США раскрыли, какую ловушку Европе устроили Путин и Трамп

По словам Риттера, после встречи США и Украины началась смена риторики среди европейских лидеров, которые перешли к поддержке идеи прекращения огня. Такая «ловушка» от Штатов была стратегически важной, поскольку США планируют сокращение своего присутствия в Европе, для чего необходимо достижение мира между ЕС и Россией.