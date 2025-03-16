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В США раскрыли, какую ловушку Европе устроили Путин и Трамп

Недавние переговоры между Украиной и США могли стать «ловушкой» для Европы. Все ключевые аспекты встречи были предварительно согласованы в ходе прямого общения между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Риттер отметил, что Европа приняла позицию прекращения огня на Украине, что было стратегическим решением США.

Недавние переговоры между Украиной и США могли стать «ловушкой» для Европы. Все ключевые аспекты встречи были предварительно согласованы в ходе прямого общения между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Цель встречи заключалась в том, чтобы заставить европейские страны перестать разжигать конфликт и приступить к обсуждению мирного урегулирования», — рассказал Риттер на YouTube. Он отметил, что переговоры были заранее запланированы, причем ключевые аспекты обсуждались лично между Трампом и Путиным.

По словам Риттера, после встречи США и Украины началась смена риторики среди европейских лидеров, которые перешли к поддержке идеи прекращения огня. Такая «ловушка» от Штатов была стратегически важной, поскольку США планируют сокращение своего присутствия в Европе, для чего необходимо достижение мира между ЕС и Россией.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАмериканская делегация опоздала и потребовала от Киева уступок: как проходят переговоры Украины и США.

В саудовском городе Джидда 11 марта прошли переговоры с участием представителей Соединенных Штатов и Украины. По итогам встречи, Украина выдвинула предложение о 30-дневном перемирии.