NYT: Трамп пока не давал согласия на масштабную операцию в Йемене

Президент США Дональд Трамп не давал согласия на проведение в Йемене масштабной военной операции против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.
Согласно указанной информации, глава Белого дома опасается, что Соединённые Штаты окажутся вовлечены в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Авторы публикации напомнили, что Трамп во время своей предвыборной кампании обещал избегать новых военных конфронтаций.
Отмечается, что советники по национальной безопасности Белого дома разработали план, в соответствии с которым США будут наносить авиаудары по арсеналам хуситов, многие из которых располагаются глубоко под землей. Операция может продолжаться несколько недель.
Пресс-служба администрации США, в свою очередь, проинформировала, что Трамп лично наблюдает за ударами американской авиации по Йемену. Белый дом в своей публикации в соцсети X* отметил, что президент страны принимает меры против хуситов «для защиты американских кораблей и предотвращения террористических угроз».
Напомним, ранее боевая авиация США нанесла удары по йеменской столице Сане. По данным минздрава в правительстве, сформированном «Ансар Аллах», в результате этих атак погибли как минимум 13 человек.
Хуситы пообещали, что ответят на авиаудары по Йемену. В движении «Ансар Аллах» подчеркнули, что вооружённые силы организации готовы «противостоять эскалации эскалацией».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.