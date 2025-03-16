ЦТАК: глава МИД КНДР встретилась с делегацией МИД России

На встрече обсуждались различные вопросы, и в ней участвовали как сотрудники МИД КНДР, так и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Северной Корее. Также 15 марта в Пхеньяне состоялись переговоры между заместителями министров иностранных дел двух стран. Заместитель министра КНДР Ким Чон Гю и Андрей Руденко обсудили важные аспекты двустороннего сотрудничества.