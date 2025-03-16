ЦТАК: глава МИД КНДР встретилась с делегацией МИД России

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи 15 марта провела встречу с делегацией Министерства иностранных дел России, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что делегацию, возглавляемую заместителем министра Андреем Руденко, пригласили в КНДР с официальным визитом, который был охарактеризован как «протокольный».
На встрече обсуждались различные вопросы, и в ней участвовали как сотрудники МИД КНДР, так и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Северной Корее. Также 15 марта в Пхеньяне состоялись переговоры между заместителями министров иностранных дел двух стран. Заместитель министра КНДР Ким Чон Гю и Андрей Руденко обсудили важные аспекты двустороннего сотрудничества.
Стороны подробно рассматривали практические шаги для активизации обмена и совместной работы, исходя из договоренностей, достигнутых на историческом саммите КНДР и России в июне 2024 года, а также в контексте Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также были согласованы меры по укреплению взаимной поддержки на международной арене.
В феврале делегация из Северной Кореи посетила Россию. Президент РФ Владимир Путин встретился с членом политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ли Хи Ёном, который в свою очередь передал политику «боевой привет» от северокорейского лидера Ким Чен Ына.