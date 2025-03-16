Госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым

Хуситы осудили действия США, назвав их «военным преступлением», и пригрозили усилением сопротивления и дальнейшей эскалации конфликта. Президент Трамп, в свою очередь, предупредил Иран о том, что США не потерпят продолжения поддержки хуситов и готовы принять жесткие меры. Ожидается, что операция продлится несколько недель и будет направлена на восстановление свободы судоходства и обеспечение безопасности в регионе.