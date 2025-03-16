8:19 «Дерзкая военная авантюра» Украины в Курской области подошла к концу, пишет газета The Wall Street Journal.
8:14 Союзники Украины не пришли к конкретному решению по миротворческим войскам, пишет The Telegraph со ссылкой источники. Газета сообщает, что нужно больше обсуждений, чтобы «коалиция желающих» достигла какого-либо конкретного соглашения на этот счет.
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8:07 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложности решения территориальных споров в рамках конфликта с Россией. По его словам, вопрос статуса аннексированных регионов требует детального обсуждения на переговорах, но позиция Киева остается неизменной.
«Украина никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России», — сказал Зеленский.
8:04 ? Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них 16 — над Воронежской областью, девять — над Белгородской, шесть — над Ростовской области и 1 одни над Курской областью.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1117-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.