Над Россией уничтожили 31 беспилотник. Военная операция, день 1117-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 31 беспилотник над российскими регионами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России. Газета The Telegraph сообщила, что союзники Украины пока не пришли к конкретному решению по миротворческим войскам. «Газета.Ru» ведет хронику событий.