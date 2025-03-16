Рубио проинформировал Лаврова о решении приступить к военной операции против хуситов

15 марта вечером Al Masirah сообщил, что подконтрольная хуситам Сана подверглась ударам с воздуха. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ начать военные действия против движения «Ансар Аллах». По информации телеканала Al Hadath, обстрелу в Сане подверглись штаб-квартира Высшего политического совета хуситов, склады с оружием и командные центры повстанцев. США также нанесли удары по объектам йеменских мятежников в провинциях Саада, Дамар и Эль-Бейда. По данным Минздрава хуситов, жертвами ударов по Сане стали 13 человек.