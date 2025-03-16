Рубио проинформировал Лаврова о решении приступить к военной операции против хуситов

«15 марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого американская сторона проинформировала о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря», — сообщили в МИД.
«В ответ на изложенную американским представителем аргументацию Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие», — указали в МИД.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе телефонного разговора «были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде». «Сергей Лавров и Марко Рубио условились оставаться в контакте», — подчеркнули в министерстве.
15 марта вечером Al Masirah сообщил, что подконтрольная хуситам Сана подверглась ударам с воздуха. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ начать военные действия против движения «Ансар Аллах». По информации телеканала Al Hadath, обстрелу в Сане подверглись штаб-квартира Высшего политического совета хуситов, склады с оружием и командные центры повстанцев. США также нанесли удары по объектам йеменских мятежников в провинциях Саада, Дамар и Эль-Бейда. По данным Минздрава хуситов, жертвами ударов по Сане стали 13 человек.