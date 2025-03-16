Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией

«Киевские нацисты не скрывали своих людоедских планов в отношении нашего полуострова, крымчан. Но Крым стал российским, а не безлюдным. Мы всегда стремились быть частью Великой России, мы прошли свой путь и вернулись на свою историческую Родину, которой мы гордимся и всегда будем верны», — подчеркнул он.