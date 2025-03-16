Смольный изменит устав Петербурга из-за переноса места полуденного выстрела

Сейчас традиционный полуденный выстрел в Петербурге осуществляется с Нарышкина бастиона. Но власти города решили его перенести в другое место Петропавловской крепости. Причина — масштабные реставрационные работы на гранитном фасаде крепости, которые проводятся здесь с 2022 года. Очередной этап работ как раз затронет Нарышкин бастион и установки сигнальных орудий. Поэтому губернатор Петербурга Александр Беглов и внес на рассмотрение ЗакСа проект закона о корректировке устава, сообщило издание zaks.ru. А ранее соответствующий проект закона был опубликован на сайте администрации в разделе антикоррупционной экспертизы.
— Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости переноса места полуденного выстрела сигнального орудия на территории Петропавловской крепости, при этом петербургская традиция не нарушится, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
К слову, историки считают, что полуденный выстрел может совершаться с любой точки на территории Петропавловской крепости, а не только на Нарышкином бастионе.