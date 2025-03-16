Молдова потратит 40 млн долларов на систему оповещения, кредит предоставит ВБ

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Предупреждения о чрезвычайных ситуациях и бедствиях будут рассылаться жителям Молдовы через мобильный телефон. Для реализации этого проекта Молдова получит кредит от Всемирного банка (ВБ) в размере 40 миллионов долларов.
Из указанной суммы на разработку системы общественного предупреждения будет потрачено пять миллионов долларов. В частности, будет установлена и введена в эксплуатацию система, которая позволит немедленно распространять предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Еще 22,5 миллиона долларов уйдут на покупку транспортных средств для возможности экстренного реагирования, а также поисково-спасательного оборудования. Еще 1,5 миллиона долларов идут на подготовку сообщества к чрезвычайным ситуациям.
Кроме этого шесть миллионов долларов будет направлено на модернизацию системы гидрометеорологических наблюдения, установку оборудования для визуализации прогнозов и метеорологические рабочие станции.
Также два миллиона долларов пойдут на разработку методология составления карт сейсмического риска и других стихийных бедствий как для жилых домов, так и для общественных зданий.
Кредитное соглашение на 40 миллионов долларов было ратифицировано в первом чтении парламентом Молдовы. Срок погашения кредита составляет 30 лет, включая пятилетний льготный период. Погашение кредита должно производиться каждые полгода. Срок реализации проекта составит пять лет.
Документ будет рассмотрен парламентом во втором чтении.