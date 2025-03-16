Молдова потратит 40 млн долларов на систему оповещения, кредит предоставит ВБ

Из указанной суммы на разработку системы общественного предупреждения будет потрачено пять миллионов долларов. В частности, будет установлена и введена в эксплуатацию система, которая позволит немедленно распространять предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Еще 22,5 миллиона долларов уйдут на покупку транспортных средств для возможности экстренного реагирования, а также поисково-спасательного оборудования. Еще 1,5 миллиона долларов идут на подготовку сообщества к чрезвычайным ситуациям.