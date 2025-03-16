Филиал российского вуза в Узбекистане привлекут к экзаменам для мигрантов

По данным Агентства миграции, трудоустройство граждан республики в России в рамках организованного и адресного наборов в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тыс. человек — 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом: до порядка 700 тыс. человек.