Филиал российского вуза в Узбекистане привлекут к экзаменам для мигрантов

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана намерено привлечь филиал Казанского федерального университета в Джизаке к проведению экзаменов для соотечественников, желающих работать в России, сообщает пресс-служба ведомства.
Вопросы взаимодействия в миграционной сфере руководство агентства и российского вуза обсудили в Казани.
«Специалисты, желающие временно работать в России, обязаны сдать экзамены по российскому праву, истории и русскому языку. Это, в свою очередь, создавало ряд неудобств. В связи с этим на встрече обсуждался вопрос организации экзаменов в Узбекистане, в Джизакском филиале Казанского федерального университета», — говорится в сообщении.
Стороны договорились организовать проведение таких экзаменов уже в ближайшее время, уточнили в пресс-службе.
По данным Агентства миграции, трудоустройство граждан республики в России в рамках организованного и адресного наборов в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тыс. человек — 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом: до порядка 700 тыс. человек.