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Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве БПЛА

Орешкин: РФ и Белоруссия проведут большую работу для запуска производства БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. России и Белоруссии предстоит проделать большую работу для запуска совместного производства беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники.

«Предстоит большая, очень детальная работа по целому ряду направлений», — сказал Орешкин, комментируя возможность скорого запуска совместного производства беспилотников на территории Белоруссии.

Замглавы администрации президента уточнил, что перед размещением совместного производства беспилотников в Белоруссии необходимо решить ряд вопросов.

«Вопрос не только в производстве, вопрос в гармонизации регуляторики и выработки принципов технологического суверенитета в этом процессе. Там много вопросов», — отметил он.

На прошлой неделе президент Белоруссии осмотрел выставку новейших российских беспилотников в Минске. В мероприятии принял участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он заявил, что Россия предлагает организовать производство в Белоруссии всех ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем.