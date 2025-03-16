Орешкин рассказал о совместном с Белоруссией производстве БПЛА

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. России и Белоруссии предстоит проделать большую работу для запуска совместного производства беспилотников, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники.
«Предстоит большая, очень детальная работа по целому ряду направлений», — сказал Орешкин, комментируя возможность скорого запуска совместного производства беспилотников на территории Белоруссии.
Замглавы администрации президента уточнил, что перед размещением совместного производства беспилотников в Белоруссии необходимо решить ряд вопросов.
«Вопрос не только в производстве, вопрос в гармонизации регуляторики и выработки принципов технологического суверенитета в этом процессе. Там много вопросов», — отметил он.
На прошлой неделе президент Белоруссии осмотрел выставку новейших российских беспилотников в Минске. В мероприятии принял участие замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он заявил, что Россия предлагает организовать производство в Белоруссии всех ключевых компонентов для беспилотных авиационных систем.