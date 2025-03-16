Реформы, которые изменили Казахстан: от поправок в Конституцию до новых областей

В январе 2022 года Казахстан потрясли массовые беспорядки и последовавшие за ними трагические события. 16 марта того же года Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором озвучил инициативы, задавшие вектор политической и экономической трансформации в Казахстане. Спустя три года часть ключевых решений уже реализована, некоторые продолжают воплощаться в жизнь. Какие реформы оказались самыми значимыми, а какие до сих пор ждут своего завершения — в материале Tengrinews.kz.