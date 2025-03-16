Реформы, которые изменили Казахстан: от поправок в Конституцию до новых областей

«Мы не свернем с намеченного пути»
Три года назад, когда Токаев выступал с Посланием в Парламенте, депутаты и члены кабмина были еще в медицинских масках — ВОЗ официально объявит о завершении пандемии коронавируса только в мае 2023 года.
Свое выступление Глава государства начал со слов: «Сегодняшнее Послание имеет особое значение. Его содержание и масштабы выходят за рамки одного года». Так и получилось.
Касым-Жомарт Токаев не раз упоминал январские события, подчеркнув, что благодаря единству казахстанцы отстояли свое государство, а также, что произошедшее не замедлит темпы модернизации экономики страны.
Мы не свернем с намеченного пути, а, напротив, ускорим системные преобразования во всех сферах жизни.
Касым-Жомарт Токаев представил программу комплексной модернизации политической системы страны, которая базируется на «зревшем многие годы общественном запросе на кардинальные перемены».
Поправки в Конституцию
Одним из первых предложений Послания 2022 года стало внесение поправок в Конституцию Казахстана. Например, законодательное закрепление обязанности Президента прекратить членство в партии на период выполнения своих полномочий. Среди других предложений Токаева, которые в последующем были внесены в Основной закон страны, стали:
- главы и члены Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета (сейчас — Высшая аудиторская палата) и Конституционного совета (Конституционного суда) не должны состоять в партиях;
- запрет для акимов и их заместителей занимать должности в филиалах партий;
- запрет для родственников Президента занимать политические государственные должности и должности руководителей в квазигосударственном секторе;
- отказ от чрезмерных президентских полномочий;
- сокращение президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов;
- упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе;
- Мажилис принимает законы, Сенат — одобряет (раньше было наоборот);
- депутатский корпус Мажилиса формируется по следующей схеме — 70 процентов на пропорциональной основе и 30 процентов — на мажоритарной;
- преобразование Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату;
- учреждение Конституционного суда.
- введение должности председателя маслихата;
- введение конкуренции при назначении акимов.
5 июня того же года в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
В бюллетене был всего один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона “О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан?”.
Всего на референдум вынесли 56 поправок.
Из 11 734 642 граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 7 985 769 человек. По данным Центризбиркома, явка составила 68,05 процента. Поправки вступили в силу 8 июня 2022 года.
Борьба с бытовым насилием
В своем Послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей.
Следует принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе. В этом плане большую роль играет эффективное противодействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений (…) Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему.
Что сделано
В апреле 2024 года в Казахстане принят закон о бытовом насилии (Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей). Он вступил в силу 16 июня.
Документ ввел следующие изменения в законодательство:
- пожизненный срок за педофилию и убийство детей;
- за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы;
- введена ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;
- установлено наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства;
- введена уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои: из Кодекса об административных правонарушениях они перешли в Уголовный кодекс.
Создание Национального курултая
Вместо Национального совета общественного доверия Президент предложил создать Ұлттық құрылтай (Национальный курултай).
Новый институт продолжит работу совета на общенациональном уровне. Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он усилит взаимодействие между властью и народом.
По задумке в состав Национального курултая должны были войти представители всех регионов. Также Президент предложил включить в состав курултая ряд депутатов Парламента, членов Ассамблеи народа Казахстана, Гражданского альянса, общественных советов и организаций, авторитетных общественных деятелей, представителей бизнеса, промышленности и сельского хозяйства.
Что сделано
15 июня 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая.
Первый курултай прошел в том же 2022 году в Улытау. Главные темы касались национальной идентичности, культуры и духовности. На заседании обсуждались вопросы поддержки казахского языка и культуры, сохранения исторического наследия и развития регионов. Были предложены меры по модернизации образовательных программ и популяризации казахских традиций среди молодежи.
Второй курултай «Әділетті Қазақстан — Адал азамат» («Справедливый Казахстан — Честный гражданин») состоялся в 2023 году в Туркестане. В центре внимания заседания были принципы справедливости, честности и прозрачности в обществе.
Третий курултай «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс» («Честный человек — Честный труд — Честный доход») прошел в 2024 году в Атырау. Президент отметил необходимость борьбы с новыми пороками общества. В частности, он призвал поставить надежный заслон распространению пяти социальных зол: наркоторговли и наркомании; лудомании; семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии; вандализма; расточительства.
Четвертый курултай состоялся совсем недавно — 14 марта 2025 года — в Бурабае.
Новый закон о СМИ
Как отметил Токаев в Послании 2022 года, демократические преобразования в стране невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации. Президент тогда предложил пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.
Что сделано
Новый закон «О массмедиа» Парламент принял в июне 2024 года. Президент подписал его 19 июня того же года.
В новый закон вошли основные положения законов «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании», которые впоследствии были признаны утратившими силу.
Введено новое, более широкое понятие — «масс-медиа», включающее в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы.
Сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, что позволяет журналистам получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня.
Новые регионы Казахстана
Одной из важнейших инициатив Президента стало создание новых областей в Казахстане. Токаев предложил образовать область Абай, центром которой стал город Семей.
Знаю, что жители региона уже давно поднимают этот вопрос. Сегодня там много нерешенных проблем, к примеру, устаревшая инфраструктура. Не радует и состояние города Семей, бывшего в свое время центром движения Алаш. Мы должны восстановить историческую справедливость и возродить этот сакральный край, подаривший нашему народу немало великих сынов.
На территории прежней Жезказганской области Токаев предложил образовать область Улытау. Город Жезказган вновь стал областным центром.
Кроме этого, Глава государства предложил разделить Алматинскую область, выделив из ее состава область Жетысу с центром в Талдыкоргане. Центром Алматинской области стал Капшагай (ныне — Конаев).
Что сделано
4 мая 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании областей Абай, Жетысу и Улытау. В том же году в июне в Казахстане официально появились три новых области.
Область Улытау — одна из самых больших территориально, но состоящих всего из двух районов — Жанааркинского и Улытауского, и трех городов: Жезказгана, Каражала и Сатпаева. Жезказган — центр медной промышленности — стал административным центром региона.
Область Абай была выделена из Восточно-Казахстанской. До 1997 года на ее территории располагалась Семипалатинская область. Административным центром региона стал город Семей. В область вошли восемь районов: Аксуатский, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский и Урджарский, а также два города — Семей и Курчатов.
Область Жетысу, выделенная из состава Алматинской, стала одной из самых населенных в стране. В ней проживают около 650 тысяч человек. В область вошли восемь районов — Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский и Сарканский, а также города Талдыкорган и Текели.