МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова

США начали крупномасштабную операцию в ночь на 16 марта. Рубио уведомил Лаврова, что боевые действия будут идти в регионе Красного моря.
Переговоры глав дипломатических ведомств состоялись накануне вечером. Как отметили в российском МИДе, их провели по инициативе американской стороны.
«В ответ на изложенную американским представителем аргументацию Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие», — сказано в заявлении МИДа.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля.
Переговоры в Саудовской Аравии прошли 18 февраля. По их итогам Москва и Вашингтон договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине; восстановить нормальную работу своих посольств; начать работу по «устранению раздражителей в двусторонних отношениях» и др.
После встречи в Эр-Рияде еще одна состоялась в Стамбуле в конце февраля. Тогда стороны обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий, создание условий для работы дипломатов. Также Москва предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.
Президент США Дональд Трамп, объявляя о начале операции против йеменских хуситов, заявил, что эти повстанцы «ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников». По его словам, нападения хуситов в районе Красного моря обошлись американской и мировой экономике «во многие миллиарды долларов» и подвергли риску «жизни невинных людей».
МИД Йемена заявил, что агрессия со стороны США возникла «на фоне восстановления спокойствия в Красном море». «Целью американско-британской агрессии является попытка заставить Йемен отказаться от своей позиции поддержки палестинского народа и защиты сионистского образования», — говорится в заявлении ведомства. Под «сионистским образованием» имеется в виду Израиль. 12 марта «Ансар Аллах» заявило, что атаки на корабли будут возобновлены после перерыва. МИД Йемена подчеркнул, что страна будет защищать себя, хуситы пообещали ответ на действия США.
Движение поддерживает палестинскую группировку ХАМАС в ее конфликте с Израилем в секторе Газа. По этой причине хуситы с конца 2023 года атаковали корабли в Красном море, по их мнению, связанные с Израилем или с его союзниками. Они наносили удары как по военным, так и по коммерческим судам США. Из-за этого коалиция во главе с Вашингтоном в декабре 2023 года начала операцию «Страж процветания».
Согласно последним данным йеменского Минздрава, жертвами ударов США по Йемену после начала новой операции стал 31 человек. Еще более 100 были ранены.