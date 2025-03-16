МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова

Движение поддерживает палестинскую группировку ХАМАС в ее конфликте с Израилем в секторе Газа. По этой причине хуситы с конца 2023 года атаковали корабли в Красном море, по их мнению, связанные с Израилем или с его союзниками. Они наносили удары как по военным, так и по коммерческим судам США. Из-за этого коалиция во главе с Вашингтоном в декабре 2023 года начала операцию «Страж процветания».