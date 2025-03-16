Советник Эрдогана назвал ЕС больным человеком современности

Учум отреагировал в соцсети X на отчет докладчика по Турции в Европарламенте Начо Амора. Учум указывает, что, по словам Амора, Евросоюз настроен на расширение сотрудничества с Анкарой в вопросах обороны, но перспектив членства в ЕС у Турции нет. По мнению Учума, причиной тому «антитурецкая политика».
«Очевидно, что у Евросоюза нет хороших намерений, они хотят, чтобы Турция ослабила борьбу с терроризмом как в плане законов, так и по сути. Что еще важнее — недопустимо, чтобы ЕС рассматривал Турцию только с точки зрения удовлетворения потребностей в безопасности. Президент Эрдоган подходит к вопросу членства Турции в ЕС искренне, а ЕС как раз-таки наоборот — ведет себя двулично и неискренне. То, как Амор высказался, — свидетельство полнейшего непонимания и высокомерия, результат менталитета колониалиста», — заявил Учум.
«По сути, ЕС умирает… Евросоюз — это больной человек современности. Выступающим от лица этого больного человека сначала нужно посмотреть на себя. Больной человек ЕС не может учить Турцию демократии и праву, пусть занимаются своим кризисом демократии и права. Пусть обратят внимание на проблемы с социальной справедливостью», — заявил советник.
Учум привел примеры нарушений прав человека в Евросоюзе, «заявляющем, что его члены являются чемпионами по демократии». В частности, советник Эрдогана напомнил о протестах «желтых жилетов», заявил о широком распространении случаев расизма, ксенофобии и исламофобии. Помимо этого, Евросоюз намеренно поддерживает геноциды и не обращает внимания на подобные случаи, как в секторе Газа, отметил Учум.
Учум подчеркнул, что прошло время «вертикальных» отношений ЕС с Турцией, теперь они общаются на равных. Более того, отметил Учум, для Анкары на данный момент более важны прямые контакты с членами Евросоюза, а не с организацией в целом. По его словам, с этого момента вопрос присоединения Турции к ЕС будет основан на совместном развитии правового сотрудничества, Анкара не позволит навязать ей требования Брюсселя.
Полноправное членство в ЕС остаётся стратегической целью для Анкары, усиление организации возможно с Турцией, заявил 12 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. ЕС на фоне ситуации на Украине пытается справиться с одной из самых серьезных проблем в области безопасности за последнее время, заявил ранее Эрдоган.
Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил в августе 2024 года глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС «могут разойтись».