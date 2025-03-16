Советник Эрдогана назвал ЕС больным человеком современности

«Очевидно, что у Евросоюза нет хороших намерений, они хотят, чтобы Турция ослабила борьбу с терроризмом как в плане законов, так и по сути. Что еще важнее — недопустимо, чтобы ЕС рассматривал Турцию только с точки зрения удовлетворения потребностей в безопасности. Президент Эрдоган подходит к вопросу членства Турции в ЕС искренне, а ЕС как раз-таки наоборот — ведет себя двулично и неискренне. То, как Амор высказался, — свидетельство полнейшего непонимания и высокомерия, результат менталитета колониалиста», — заявил Учум.