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Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Источник: РИА "Новости"

«Что касается обороны Крыма — основная оборона обеспечивается, конечно, на передовой, в Херсонской, Запорожской областях, в целом на фронте. Но и те меры, которые здесь приняты — достаточные. Никакие сухопутные операции Крыму не угрожают благодаря совместной работе Минобороны, правоохранительных органов, крымского ополчения», — подчеркнул Аксенов.

Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.

«Основные стратегические цели выполнены с точки зрения безопасности и независимости по энергетике, продовольствию, лекарствам», — также сказал Аксенов.