Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет — Аксенов

«Что касается обороны Крыма — основная оборона обеспечивается, конечно, на передовой, в Херсонской, Запорожской областях, в целом на фронте. Но и те меры, которые здесь приняты — достаточные. Никакие сухопутные операции Крыму не угрожают благодаря совместной работе Минобороны, правоохранительных органов, крымского ополчения», — подчеркнул Аксенов.