Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Решение изменить рабочий график и отправиться в Курскую область принял лично Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Представитель Кремля отметил, что в тот день в рабочем графике главы государства стояло совещание по экономическим вопросам.

«Президент принял другое решение», — сказал Песков.

По его словам, перед поездкой Путина в Курскую область провели логистическую и технологическую подготовку.

«В то же время это достаточно оперативно принимаемое решение самим Верховным главнокомандующим», — добавил пресс-секретарь президента.

Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил, что украинская группировка в Курской области изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область.

Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, за неделю наступления ВСУ потеряли более двух тысяч военных, а ВС России освободили 31 населенный пункт.