Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область

Представитель Кремля отметил, что в тот день в рабочем графике главы государства стояло совещание по экономическим вопросам.
«Президент принял другое решение», — сказал Песков.
По его словам, перед поездкой Путина в Курскую область провели логистическую и технологическую подготовку.
«В то же время это достаточно оперативно принимаемое решение самим Верховным главнокомандующим», — добавил пресс-секретарь президента.
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил, что украинская группировка в Курской области изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, за неделю наступления ВСУ потеряли более двух тысяч военных, а ВС России освободили 31 населенный пункт.