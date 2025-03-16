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Ушаков заявил об обсуждении подготовки возможной встречи Путина и Трампа

Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Эта тема обсуждается нами с американцами мы готовимся к встрече и она будет организована как только появится необходимость для этого», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Политик также отметил, что сейчас ведутся контакты на других уровнях.

«Встречу и телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, но пока ничего конкретного я не могу сказать», — заключил Ушаков.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров 15 марта в ходе телефонных переговоров договорились о продолжении восстановления связей между государствами. Кроме того, представители стран, опираясь на итоги встреч в Саудовской Аравии, обсудили дальнейшие действия.