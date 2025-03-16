В Ленобласти не поддержали инициативу Госдумы об усыплении бездомных собак

«Животные редко первыми нападают на человека. Исключение — заболевание бешенством. Редко когда это немотивированная агрессия. Если же у нас будет производиться безвозвратный отлов, как это предполагает данная инициатива, то ответственность за каждый “покус” придется нести тем органам, которые животных не отловили. Но животные всегда будут на улице снова появляться!» — резюмировала она, добавив, что в настоящее время в регионе насчитывается порядка 8,5 тысяч бездомных собак, и это число снижается — как и колчество «покусов».