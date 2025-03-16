В Ленобласти не поддержали инициативу Госдумы об усыплении бездомных собак

В Ленобласти не стали поддерживать инициативу депутатов Государственной думы об эфтаназии бездомных животных. Резонансный вопрос на днях обсуждался на заседании постоянной комиссии областного парламента по экологии и природопользованию.
«Мы делаем так, чтобы у нас в Ленинградской области вообще исчезло понятие “безнадзорное животное”, чтобы каждое животное было учтено. Но законодатели федеральные вносят сейчас другие нормы, которые позволяли бы бродячих собак отлавливать, и, после непродолжительного содержания в приюте — каждый субъект должен определять сам на какой срок — усыплять», — объяснил председатель комиссии Андрей Гардашников суть внесённой федералами инициативы.
Как отмечают online47, он рассказал, что в регионе ищут другие способы решения проблемы безнадзорных животных. Так, с 1 января этого года в Ленобласти введена обязательная регистрация собак, а с 1 июля нарушителей этого закона будут уже привлекать к административной ответственности.
А начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Ленобласти Наталья Щагина раскритиковала инициативу, озвучиы целый список непроработанных в ней моментов.
«Животные редко первыми нападают на человека. Исключение — заболевание бешенством. Редко когда это немотивированная агрессия. Если же у нас будет производиться безвозвратный отлов, как это предполагает данная инициатива, то ответственность за каждый “покус” придется нести тем органам, которые животных не отловили. Но животные всегда будут на улице снова появляться!» — резюмировала она, добавив, что в настоящее время в регионе насчитывается порядка 8,5 тысяч бездомных собак, и это число снижается — как и колчество «покусов».
Также она поделилась свежей информацией о ходе обязательной регистрации собак в Ленинградской области: на сегодняшний день её прошли уже чуть менее 2,6 тысячи животных. Всего же к июлю этого года планируется создать Face ID для 40 тысяч собак.
К слову, ранее отрицательный отзыв на этот проект федерального закона в Госдуму направил комитет по законодательству петербургского ЗакСа. Инициативу об эфтаназии бездомных животных не поддержал и Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации.