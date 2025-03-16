FT: Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель в честь юбилея отношений

По словам двух собеседников, на саммит в Брюссель направится премьер-министр Китая Ли Цян. FT отмечает, что традиционно места проведения таких саммитов чередуются: в Брюсселе обычно участвует премьер, а председатель проводит мероприятия в Пекине. При этом источники подчеркнули, что в юбилейный год Евросоюз ожидал личного участия Си Цзиньпина.