FT: Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель в честь юбилея отношений

По словам двух собеседников, на саммит в Брюссель направится премьер-министр Китая Ли Цян. FT отмечает, что традиционно места проведения таких саммитов чередуются: в Брюсселе обычно участвует премьер, а председатель проводит мероприятия в Пекине. При этом источники подчеркнули, что в юбилейный год Евросоюз ожидал личного участия Си Цзиньпина.
В начале января Министерство коммерции КНР заявило, что действия ЕС, проводящего антисубсидиарные расследованиями в отношении китайских компаний, создают торговые и инвестиционные барьеры. Ведомство провело собственное расследование и по его итогам постановило, что принятые ЕС меры нанесли ущерб конкурентоспособности китайских предприятий и продукции на европейском рынке.