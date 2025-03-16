Аксёнов: Крымская весна — это восстановление исторической справедливости

«Мы оглядываемся назад и понимаем, что другого решения не могло быть. Это борьба за законные свои права и исправление ошибки, которая была допущена в 1954 году», — отметил Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».
Он подчеркнул, что, согласно социологическим опросам, жители Крыма повторили бы этот подвиг и сейчас.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за одиннадцать лет враги сделали немало попыток наказать крымчан за выбор, которые они сделали в 2014 году, приняв решение вернуться домой, однако жители полуострова стойко перенесли неоднократные блокады и юридическую агрессию киевского режима.