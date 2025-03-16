В Молдове впервые выдали лицензию на выращивание конопли: Как правительство проявило заботу об аграрной отрасли страны

Промышленная конопля — прибыльная и легкая в выращивании культура. При 90-дневном цикле вегетации она дает два-три урожая в год. Конопля поглощает большое количество углекислого газа, помогая бороться с изменением климата, отмечает Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям в своем пресс-релизе.