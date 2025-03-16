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В Молдове впервые выдали лицензию на выращивание конопли: Как правительство проявило заботу об аграрной отрасли страны

Документ был выдан Постоянным комитетом по контролю над наркотиками.

В Молдове впервые выдана лицензия на выращивание промышленной конопли.

Соответствующее разрешение выдало Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям.

Культивирование конопли для производства семян, волокна и масла происходит в соответствии с техническими требованиями и агротехническими нормами, сообщает учреждение.

Документ был выдан Постоянным комитетом по контролю над наркотиками при Агентстве, передает IPN.

Промышленная конопля — прибыльная и легкая в выращивании культура. При 90-дневном цикле вегетации она дает два-три урожая в год. Конопля поглощает большое количество углекислого газа, помогая бороться с изменением климата, отмечает Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям в своем пресс-релизе.

Получить разрешение на выращивание конопли в промышленных целях можно онлайн на портале actpermisiv.gov.md.

В сезон заболеваний ОРВИ и гриппом молдавских граждан беспокоит нехватка лекарств и рост цен на них, но власти, похоже, на своей волне.