В Молдове впервые выдали лицензию на выращивание конопли: Как правительство проявило заботу об аграрной отрасли страны

В Молдове впервые выдана лицензия на выращивание промышленной конопли.
Соответствующее разрешение выдало Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям.
Культивирование конопли для производства семян, волокна и масла происходит в соответствии с техническими требованиями и агротехническими нормами, сообщает учреждение.
Документ был выдан Постоянным комитетом по контролю над наркотиками при Агентстве, передает IPN.
Промышленная конопля — прибыльная и легкая в выращивании культура. При 90-дневном цикле вегетации она дает два-три урожая в год. Конопля поглощает большое количество углекислого газа, помогая бороться с изменением климата, отмечает Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям в своем пресс-релизе.
Получить разрешение на выращивание конопли в промышленных целях можно онлайн на портале actpermisiv.gov.md.
В сезон заболеваний ОРВИ и гриппом молдавских граждан беспокоит нехватка лекарств и рост цен на них, но власти, похоже, на своей волне.