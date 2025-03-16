Клишас призвал ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

В частности, на рассмотрении находится документ, разрешающий регионам усыплять бездомных животных после определенного срока их содержания в приютах. Подготовить его ранее поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя Государственной Думы, «важно защитить людей, особенно детей, от нападения собак». О необходимости выработки новых мер депутаты заговорили после случая в Сочи, где в конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика, сильно искусав ему лицо. По данным Baza, хозяин хаски не кормил их около десяти дней.