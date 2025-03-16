Узбекистан и Казахстан доведут товарооборот до 2030 года до $10 млрд

Речь шла и о расширении спектра инвестиционного взаимодействия. В Узбекистане действуют 1 042 предприятия с казахским капиталом, большинство из них заняты в сферах оптовой и розничной торговли, оказании IT-услуг, строительстве, финансовой и страховой деятельности, операциях с недвижимым имуществом.