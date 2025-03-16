Песков назвал «флюгерообразным поведением» отношение ЕС к перемирию

После этого состоялась встреча российского президента со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Президент США Дональд Трамп после этих переговоров заявил, что «есть очень хороший шанс» завершить конфликт, однако отметил необходимость сохранить жизни «тысячи военных ВСУ», попавших в окружение в Курской области. Путин ответил, что если Киев отдаст своим военным приказ сложить оружие, то им гарантируют жизнь и достойное обращение. Накануне Кремль заявил, что срок предложения скоро истечет.