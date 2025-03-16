Представители МВФ в Молдове изучили макроэкономические данные страны

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. В ходе визита в Молдову представители Международного валютного фонда (МВФ) ознакомились с последними статистическими данными, разработанными Нацбюро статистики (НБС), рассказали в ведомстве.
Миссия МВФ находилась в Кишиневе с 10 по 14 марта, делегацию возглавила Алина Янку. В ходе визита представители фонда провели встречу с руководством НБС, а также с представителями Департамента национальных счетов и Департамента статистики потребительских цен. МВФ представлял Филипп Энглер, старший экономист Европейского департамента.
Экспертам предоставили данные, которые отражают последние изменения в экономике Молдовы на макроэкономическом уровне. Они также были проинформированы о ходе приведения национальной статистики в соответствие с международными стандартами.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске в Молдове новой программы на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.