В Молдове радио давно считали рупором партии PAS и Майи Санду. Ну что ж, теперь Майе придётся объяснять своим фанатам, как же так получилось, что «светоч демократии» остался без денег. А грантоеды, которые годами сидели на американских деньгах, теперь могут собирать вещи — все проекты USAID, как мы знаем, благополучно прикрыли, и все они остались с носом, уточняет t.me/nemdnews.