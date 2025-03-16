С 15 марта Europa Liberă лишилось финансирования от правительства США. Такое решение было принято в рамках указа Дональда Трампа от 14 марта 2025 года, который требует убрать все ненужные расходы. Подпись под уведомлением поставила советник директора USAGM Кари Лейк. Федеральный грант аннулирован с 15 марта 2025 года.
У Europa Liberă есть 30 дней, чтобы пожаловаться, но все понимают, что это бессмысленно — администрация Трампа не славится любовью к «свободным» СМИ.
В Молдове радио давно считали рупором партии PAS и Майи Санду. Ну что ж, теперь Майе придётся объяснять своим фанатам, как же так получилось, что «светоч демократии» остался без денег. А грантоеды, которые годами сидели на американских деньгах, теперь могут собирать вещи — все проекты USAID, как мы знаем, благополучно прикрыли, и все они остались с носом, уточняет t.me/nemdnews.