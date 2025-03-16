Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма

Крым в эти дни отмечает одиннадцатую годовщину воссоединения с Россией. События «Крымской весны» ознаменовались двумя ключевыми датами: 16 марта состоялся общекрымский референдум, а уже 18 марта был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
«За эти 11 лет мы привыкли жить в экстремальном режиме, что ни год, то новый вызов. Но ничего, справляемся. Сказать, что все безоблачно, было бы, конечно, неправдой. Но в целом итоги вполне достойные. Об этом говорят и ключевые макроэкономические показатели. Но это не значит, что все у нас безоблачно. Проблем много, они есть в каждой сфере. Стараемся выявлять и решать их оперативно, в том числе при помощи федерального центра. А главным фактором всех успехов была и остается поддержка президента страны», — сказал Аксенов РИА Новости.
По его словам, главные основы новой инфраструктуры полуострова уже созданы.
«Это и Крымский мост, и трасса “Таврида”, и аэропорт “Симферополь”, и энергомост, и новые электростанции. Всего за период реализации федеральной программы социально-экономического развития полуострова введено в эксплуатацию боле 500 объектов», — подчеркнул Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».