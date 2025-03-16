МИД: Лавров призвал Рубио прекратить применение силы против хуситов

США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Дональд Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов погиб как минимум 31 человек, более сотни ранены. В России уже призвали стороны прекратить применение силы и вступить в политический диалог.