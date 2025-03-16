Компартия Молдавии проведет акции по сохранению правды о Победе

КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии (ПРКМ) намерена провести ряд мероприятий, направленных на сохранение исторической правды о победе в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба политсилы.
Ранее лидер Соцпартии, экс-президент Игорь Додон заявил, что праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы пройдут во многих населенных пунктах Молдавии.
«В ЦК ПКРМ, состоялся XIV Пленум Центрального Комитета Партии коммунистов Республики Молдова… Особое внимание было уделено подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принято решение о проведении в республике ряда памятных мероприятий, направленных на сохранение исторической правды, укрепление патриотического воспитания молодежи и борьбу против попыток фальсификации истории», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.