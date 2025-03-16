Латвия закрыла единственный пункт пропуска на границе с Беларусью

Ранее власти Беларуси приняли решение о безвизовом въезде в республику для граждан Латвии, Литвы и Польши. Затем действие безвиза было распространено на граждан 38 стран и продлено по 31 декабря 2025 года. По данным на декабрь 2024 года, с начала вступления в силу безвиза в Беларусь из Латвии приехало почти 320 тысяч человек.