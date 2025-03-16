Латвия закрыла единственный пункт пропуска на границе с Беларусью

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Латвийская сторона прекратила оформление транспорта в единственном открытом на белорусско-латвийской границе пункте пропуска «Григоровщина», сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.
«Движение грузовых и легковых транспортных средств остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. Выставлены специальные заградительные щиты», — говорится в сообщении ведомства.
В ГТК отметили, что сейчас очередей на этом направлении нет.
«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — заверили в комитете.
В феврале латвийский министр внутренних дел Рихардс Козловскис призвал граждан республики отказаться от путешествий в Беларусь и Россию. Ранее подобные призывы звучали со стороны Министерства обороны Латвии — об этом говорил глава ведомства Андрис Спрудс, который не рекомендовал латышам ездить в РФ и Беларусь.
Чуть позже стало известно, что Нацблок внес в Сейм Латвии законопроект, согласно которому предполагается запретить пассажирские перевозки в Беларусь и Россию, а парламент Латвии концептуально поддержал предлагаемые поправки.
Ранее власти Беларуси приняли решение о безвизовом въезде в республику для граждан Латвии, Литвы и Польши. Затем действие безвиза было распространено на граждан 38 стран и продлено по 31 декабря 2025 года. По данным на декабрь 2024 года, с начала вступления в силу безвиза в Беларусь из Латвии приехало почти 320 тысяч человек.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах.
В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14. Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.