Латвия не оформляет транспорт в «Григоровщине» на границе с Беларусью

Латвия прекратила оформлять транспорт в единственном открытом на белорусско-латвийском направлении пункте пропуска «Григоровщина», сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК).
В ГТК рассказали, что со стороны Латвии с 14.00 16 марта прекращено оформление транспорта в пункте пропуска «Григоровщина».
«Движение грузовых и легковых транспортных средств остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. Выставлены специальные заградительные щиты», — говорится в сообщении.
Еще ГТК проинформировал, что на тот момент очереди из авто на данном направлении отсутствовали.
«Вместе с тем, сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину», — уточнили в ГТК.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
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